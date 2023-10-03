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Канье Уэст назвал Карди Би подсадной уткой иллюминатов и получил ответ

Рэперша Карди Би положительно оценила слова Канье о причастности к иллюминатам

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Global Look Press

Рэпер Канье Уэст в небольшом отрывке из слитого в сеть документального фильма назвал свою коллегу по сцене Карди Би подсадной уткой иллюминатов. Об этом пишет NME.

«Cardi B — это подсадная утка иллюминатов. Она не пишет рэп. Она просто хочет показаться как можно более невежественной. Она буквально специально заменила Ники Минаж... Она думает, что это благословение от Вселенной, но это не гребаное благословение», — заявил Канье.

Вслед за этим Карди опубликовала отрывок из видео в своем Twitter и прокомментировала красным эмодзи сердца. Однако спустя некоторое время рэперша удалила публикацию.

В начале августа сообщалось, что предстоящий лонгплей Уэста выйдет осенью. Он будет представлять из себя смесь дебютной пластинки музыканта 2004 года «The College Dropout» с седьмой — «The Life of Pablo». В трек-лист также войдут ранее не издававшиеся композиции рэпера. По словам инсайдеров, большая часть альбома была записана музыкантом совместно с певцом и продюсером Ty Dolla Sign.

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