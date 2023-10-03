Никита Михалков объяснил, почему считает Анатолия Белого предателем

Режиссер Никита Михалков на своей YouTube-программе «Бесогон-ТВ» назвал эмигрировавшего актера Анатолия Белого предателем из-за смены фамилии.

«Он совершил два предательства. Первое — предал свою Родину, которая дала ему все: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать», — высказался Михалков.

По словам режиссера, Белый восемь лет зарабатывал себе имя и деньги в России. По мнению Михалкова, Белый совершил и второе предательство, когда сменил свою настоящую фамилию Вайсман на творческую — Белый. Он считает, что актер выбрал более благозвучную фамилию, чтобы расположить к себе российских зрителей. Михалков также осудил Белого за «донос» на гастроли театра «Ленком» в Израиле.

«Он точно понимает: когда спектакль приедет в Израиль, его собственный уровень окажется ниже плинтуса. Потому что это великая русская культура, которой не достоин человек, предавший свою Родину и свой род. И вместо того, чтобы помочь соотечественникам увидеть высокое искусство, он делает все, чтобы этого не произошло», — резюмировал Михалков.

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