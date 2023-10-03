Андрей Разин пригрозил звездам проклятьем за участие в трибьют-концерте Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пригрозил артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова.

«Те звезды, которые будут принимать участие в «Крокус-Сити», и которые не принесли даже цветочка Юре Шатунову, — будут прокляты. Я вам говорю, у меня всегда все сбывается. Если начнутся какие-то неприятности у этих людей, то помните: они были на сатанинском концерте у человека, которого они ненавидят», — высказался Разин.

Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

В сентябре певец Юрий Лоза назвал продюсера Андрея Разина единственным врагом певца Юрия Шатунова. «Шатунов был позитивным человеком, у него и врагов-то не было, кроме Разина. Юра адекватно оценивал свое место в этой жизни», — говорил музыкант.

Ранее Костенко увеличила себе грудь во время беременности.