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Ольга Орлова возмутилась вопросом о содержании мужчиной

Певица Орлова заявила, что никогда ничего не просила от мужчин

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Орлова возмутилась вопросом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о содержании мужчиной.

Один из подписчиков спросил, находилась ли Орлова на содержании мужчины. Артистка заявила, что никогда ничего не просила от партнеров и сама зарабатывала. Однако она не отрицает, что ее супруг Валерий практически полностью содержит семью. При этом звезда продолжает работать и иметь свои независимые деньги.

«Это можно считать «на содержании»?» — спросила певица.

По мнению Орловой, «нормальный» мужчина всегда сам позаботится о том, чтобы его женщина была за мужчиной. Она также отметила, что для каждой семьи или пары всегда есть свои нормы финансовых отношений.

«Важно, чтобы обоих все устраивало», — заключила артистка.

В сентябре Орлова заявила, что считает «несексуальным», когда мужчина и женщина оплачивают счет напополам. Однако она назвала нормальным, если в семье партнеры вместе зарабатывают и тратят.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. Малышку назвали Анной.

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