Бузова лишилась кинодевственности

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что актер Стас Бондаренко лишил ее кинодевственности. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По словам Бузовой, Бондаренко стал первым мужчиной, с которым она по-актерски и профессионально поцеловалась. Певица снялась с артистом в клипе на свой трек «Позови», который вышел 2 октября.

Клип представляет собой продолжение музыкального сериала «Вселенная GM». В нем звезды герои Бузовой и Бондаренко вновь встретились. Певица узнает об обмане мужчины и устраивает скандал на кухне во время светского мероприятия. Но затем пара страстно целуется на разделочном столе и занимается сексом.

Сама песня «Позови» вышла в сентябре. Бузова назвала свою композицию «истинной одой любви». Артистка отметила, что работа посвящена чувствам, «которые разрывают». Стихи к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку — продюсер Дарья Кузнецова.

По словам Бузовой, ее новый трек поймет и прочувствует каждый, кто любил.

Многие поклонники позитивно оценили новую композицию Бузовой. Они назвали песню «шикарной» и «пронзительной» в комментариях к ее анонсу.

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