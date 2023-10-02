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Жерар Депардье прервал молчание из-за обвинений в изнасиловании

Актер Жерар Депардье заявил, что устал мириться с обвинениями в изнасиловании

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ZUMA Press/Global Look Press

Актер Жерар Депардье опубликовал открытое письмо на сайте французского издания Le Figaro, в котором впервые высказался об обвинениях в сексуальных домогательствах.

Звезда заявил, что устал мириться с тем, что читает о себе на протяжении нескольких месяцев.

«Я думал, что мне все равно, но нет, на самом деле нет», — отметил актер.

Депардье добавил, что никогда даже не оскорблял женщину:

«А обидеть ее — это все равно, что ударить собственную мать ногой в живот».

12 апреля стало известно, что 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. Все обвинения связаны с 11 фильмами и сериалами, над которыми работал Депардье в период с 2004 по 2022 год.

Часть девушек Депардье рассказала о случившемся анонимно, а другая — нет. Среди них актриса Шарлотта Арну, которая выдвинула обвинения в изнасиловании против актера еще в 2018 году.

По словам Арну, она дважды подвергалась сексуальному насилию от «старого друга своего отца» Депардье. В настоящее время дело актрисы проходит через французские суды после того, как Депардье не смог добиться отмены обвинений.

При этом адвокаты актера отрицают все обвинения против него, заявляя, что некоторые из них основаны на «очень субъективных оценках и/или моральных суждениях».

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