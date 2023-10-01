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Волочкова похвасталась подарком от поклонника за несколько миллионов рублей

Балерина Волочкова заявила, что ухажер подарил ей кольцо за 5 млн рублей

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в шоу «Ты не поверишь» о дорогостоящем подарке от поклонника.

По словам Волочковой, ее ухажер преподнес ей кольцо с бриллиантом с 4,9 карата стоимостью более пяти миллионов рублей. Артистка отметила, что этот поклонник не ее новый возлюбленный. Звезда уверила, что мужчина просто ее очень сильно любит и восхищается.

Волочкова также намекнула на новые отношения. Она рассказала, что ее партнер не ревнует из-за подарков ухажеров.

В сентябре Волочкова рассказала, как в 1996 году незнакомец купил ей билеты до Киева, куда танцовщице надо было попасть на Международный конкурс артистов балета. Звезда объяснила, что в тот период у их семьи не было денег.

Волочкова вспомнила, что ее мать стояла в очереди в кассу авиабилетов и пыталась выяснить, есть ли скидки для артистов. Мать Волочковой объяснила сложную ситуацию сотруднику кассы, а стоящий сзади них мужчина молча купил им билеты до Киева. Балерина отметила, что в том конкурсе завоевала золотую медаль.

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