Задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе полиция арестовала подозреваемого в убийстве американского рэпера Тупака Шакура — Дуэйна «Кеффа Ди» Дэвиса. Об этом сообщает Sky News.

Арест, уточнили источники в полиции, произошел рано утром 29 сентября.

Дэвис сам признавался в интервью и в своих воспоминаниях «Легенда Комптон-стрит», что находился в «кадиллаке», из которого велась стрельба по музыканту.

У Кеффа Ди изъяли несколько компьютеров, мобильный телефон, жесткий диск, несколько пуль и старые фотографии с Тупаком.

Тупак Шакур был застрелен в сентябре 1996 года. В июне 2023 года музыкант посмертно получил звезду на Аллее Славы.

В июле 2023 года прошли обыски по делу об убийстве музыканта. Аресты не производились, и никто из подозреваемых не находится под стражей. В полиции также отказались от дополнительных комментариев, сославшись на то, что расследование убийства все еще продолжается.

Ранее Равшана Куркова рассказала о работе с токсичными режиссерами.