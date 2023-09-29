Бритни Спирс объяснилась за танец с бутафорскими ножами

Певица Бритни Спирс объяснилась за танец с ножами, который продемонстрировала в социальных сетях на днях. В новом посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что ножи были бутафорскими.

По словам певицы, ее помощник арендовал ножи в специализированном магазине в Лос-Анджелесе.

«Это не настоящие ножи, не надо волноваться или вызывать полицию. Я попыталась повторить за одной из моих кумиров, Шакирой, вдохновилась ее выступлением», — рассказала Спирс.

Очевидно, Спирс имела в виду выступление Шакиры на MTV VMA.

«Привет всем дрянным девчонкам, которые не боятся раздвигать границы и рисковать», — заключила она.

Источники в правоохранительных органах сообщали, что 27 августа им позвонили и выразили обеспокоенность по поводу 41-летней певицы и ее недавней активности в социальных сетях. Департамент шерифа округа Вентура заявил, что они уже знали о видеозаписи и решили посетить дом певицы из осторожности. К моменту прибытия полицейских Бритни находилась дома, и они смогли поговорить с ней. Офицеры уехали, убедившись, что она в безопасности.

Ранее фанаты Бритни Спирс обрушились на ее участвующую в «Танцах со звездами» сестру.