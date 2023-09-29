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Слава обругала матом Хайдарова и Киркорова и пригрозила рассказать о них «грязь»

Певица Слава пригрозила раскрыть секреты Киркорова из-за скандала с Хайдаровым

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости/dr.timur_khidarov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к хирургу Тимуру Хайдарову и певцу Филиппу Киркорову: она пригрозила раскрыть грязные секреты мужчин, если те не перестанут называть ее алкоголичкой.

«Кстати про алкоголичку. Хотите я расскажу вам несколько тайн по поводу Тимура Хайдарова и Филиппа Киркорова? У меня много тайн, но это даже не тайны, а такая грязь [ужасная], что вы все больше никогда не полезете к этому врачу под нож или не придете к этому певцу на концерт. Вы закройте свои [рты] и уберите свои ручки от женщин», — высказалась Слава.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушки подписали коллективное письмо против хирурга. Делом со стороны пострадавших занимается адвокат Елена Сенина.

В августе Тимур Хайдаров признался, что подал несколько заявлений в полицию из-за угроз его семье после скандала.

Ранее Хайдаров и его жена пожаловались Мизулиной на травлю в интернете.

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