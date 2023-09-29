Певица Татьяна Анциферова вспомнила, как ей предлагали сделать звание за деньги

Певица Татьяна Анциферова рассказала в беседе с mk.ru, что ей предлагали сделать звание заслуженной артистки России за деньги.

Анциферова призналась, что уже не помнит точную сумму к оплате. Она получила предложение в 90-х. По ее словам, цена вопроса была в районе $3-5 тысяч. Звезда уточнила, что для нее это были большие деньги. Более того, она посчитала ситуацию странной.

«Я столько лет работала в Союзе, потом в России, и вдруг нужно за деньги покупать звание? В общем, я не сделала его, а теперь жалею. Надо было изыскать резервы», — поделилась артистка.

Анциферова рассказала, что перестала выступать с октября 2010 года. Звезда больше не выходит на сцену из-за проблем со здоровьем. Артистка отметила, что не скучает по выступлениям.

«Я больше скучаю из-за того, что нет подходящего для меня материала. Мне хочется экспериментировать, делать какие-то записи. Но то, что последние годы мне предлагали, неинтересно. Все время присылают женскую тоску бесконечную», — поделилась певица.

Ранее дочь Брюса Уиллиса поделилась деталями лечения в рехабе.