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Певица Татьяна Анциферова пожаловалась на маленькую пенсию

Певица Татьяна Анциферова заявила, что получает 23 тысячи рублей пенсии

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kino-teatr.ru

Певица Татьяна Анциферова сообщила в беседе с mk.ru, что получает пенсию суммой 23 тысячи рублей в месяц.

Анциферова призналась, что не занимается музыкой и полностью живет на пенсию в Москве. Она также не получает никаких надбавок, так как не имеет звания заслуженной или народной артистки. По словам звезды, у нее нет спонсоров. Более того, она не получает деньги за свои песни, которые звучат на радио и по телевидению.

«Поэтому приходится только огорчаться. Я думаю, что если бы жила даже в какой-нибудь Чехословакии, наверное, получала бы за то, что мои песни звучат и по сей день», — отметила исполнительница.

Анциферова рассказала, что перестала выходить на сцену с 2010 года из-за проблем со здоровьем. Актриса уже не одно десятилетие страдает от эндокринного заболевания.

«У меня оно то в одной фазе, потом, после операции, — в другой. Так как я с этим заболеванием живу уже более сорока лет, то у меня было много фаз. Та фаза, на которой сейчас нахожусь, — заключительная. Другой пока нет. Хотя все что угодно может быть», — поделилась певица.

Ранее певица Татьяна Анциферова вспомнила, как ей предлагали сделать звание за деньги.

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