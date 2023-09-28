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Звезда «Папиных дочек» о пережитой операции: «было сильное кровоизлияние»

Актриса Лиза Арзамасова призналась, что долго восстанавливалась после операции

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liza_arzamasova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Лиза Арзамасова призналась в своем Telegram-канале, что тяжело переживала операцию по коррекции зрения.

«Зрение возвращалось ко мне не так быстро, как у моих знакомых, которые пережили коррекцию, так как у меня был очень большой минус. Без очков и линз я прежде видела только темные силуэты людей и предметов», — отметила звезда.

По словам Арзамасовой, она могла передвигаться только на ощупь, а сразу после операции у артистки случилось сильное кровоизлияние, из-за чего белки стали красными.

«А я-то думала, что через пару дней уже будет все идеально, но нет. Понадобился продолжительный период реабилитации», — вспомнила актриса.

В начале августа Арзамасова заявила, что воспользовалась услугами пластического хирурга из-за серьезной травмы, которую она получила на съемках «Ледникового периода». Она пошла к врачу только после того, как ее случайно во второй раз ударили по носу во время спектаклей. Тогда, вспоминала актриса, у нее появились звездочки перед глазами.

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