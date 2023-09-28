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Дочь Брюса Уиллиса поделилась деталями лечения в рехабе

Дочь Брюса Уиллиса Таллута призналась, что чувствовала себя прекрасно в рехабе

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Buuski/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллута поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивным видеороликом из реабилитационного центра.

В нем Уиллис едет, пританцовывая, в машине. Девушка подписала ролик словами: «Я самая милая в реабилитационном центре». Она подчеркнула, что чувствовала себя в рехабе «совершенно прекрасно».

Издание People вспомнило, что после прохождения реабилитации в 2022 году Уиллис рассказала о борьбе с анорексией, СДВГ и другими диагнозами.

«Последние четыре года я страдала от нервной анорексии, о чем не хотела распространяться. Я стала полностью трезвой в 20 лет, поэтому ограничения в еде казались мне последним пороком, за который нужно держаться», — заявляла девушка.

Уиллис добавила, что пройти лечение ее сподвигла забота о семье:

«Я осознала, что хочу гармонии со своим тело и семьей — не хочу никого беспокоить и привнести легкость в жизнь моих сестер и родителей».

Недавно жена Брюса Уиллиса рассказала о прогрессировании его деменции. Эмма Хеминг отметила, что актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей. Его состояние женщина называет тяжелым.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, как выбирает кружки и секции для своих детей.

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