«Высосан из пальца, раздут абсолютно»: солистка группы «Мираж» высмеяла Милохина

Певица Наталья Гулькина высмеяла блогера Даню Милохина, который возвращался из-за границы в Россию, но уехал, испугавшись службы в армии. Ее цитирует mk.ru.

По словам Гулькиной, Милохин ей не интересен. Блогера она сравнила с надувным шариком.

«Я считаю, что он высосан из пальца, раздут абсолютно. Лежал шарик на столе: его взяли и начали надувать. Ничего особого он из себя не представляет абсолютно», — сказала солистка группы «Мираж».

Гулькина считает, что 21-летний Милохин еще юн, а его дружба со звездами не делает его самого «личностью» и не заставляет к нему серьезно относиться.

«Для этого надо в первую очередь иметь свои какие-то достижения. И для начала хотя бы — мозги, чтобы всякую ерунду не нести в массы. О нем заговорили именно за счет хайпа. У меня ощущение, что Милохин равно хайп и все», — размышляет она.

Накануне в интервью журналистке Мадонне Мур Милохин рассказал про спетый им гимн Украины во время стрима год назад, из-за которого его возненавидели россияне. По его словам, во время трансляции он пел еще и гимн России, но на это внимания не обратили.

Ранее актер Павел Деревянко пожаловался на предательство и собственную глупость.