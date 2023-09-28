Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Высосан из пальца, раздут абсолютно»: солистка группы «Мираж» высмеяла Милохина

Певица Гулькина сравнила блогера Милохина с надувным шариком

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Наталья Гулькина высмеяла блогера Даню Милохина, который возвращался из-за границы в Россию, но уехал, испугавшись службы в армии. Ее цитирует mk.ru.

По словам Гулькиной, Милохин ей не интересен. Блогера она сравнила с надувным шариком.

«Я считаю, что он высосан из пальца, раздут абсолютно. Лежал шарик на столе: его взяли и начали надувать. Ничего особого он из себя не представляет абсолютно», — сказала солистка группы «Мираж».

Гулькина считает, что 21-летний Милохин еще юн, а его дружба со звездами не делает его самого «личностью» и не заставляет к нему серьезно относиться.

«Для этого надо в первую очередь иметь свои какие-то достижения. И для начала хотя бы — мозги, чтобы всякую ерунду не нести в массы. О нем заговорили именно за счет хайпа. У меня ощущение, что Милохин равно хайп и все», — размышляет она.

Накануне в интервью журналистке Мадонне Мур Милохин рассказал про спетый им гимн Украины во время стрима год назад, из-за которого его возненавидели россияне. По его словам, во время трансляции он пел еще и гимн России, но на это внимания не обратили.

Ранее актер Павел Деревянко пожаловался на предательство и собственную глупость.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях