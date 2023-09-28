Эльдар Джарахов рассказал о детском страхе из-за диабета

Рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал в шоу «Сессия» о своих переживаниях из-за диабета. Рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал в премьерной серии второго сезона шоу «Сессия» о своих переживаниях из-за диабета. Выпуск выйдет 29 сентября эксклюзивно в VK Видео.

Джарахов поделился, что в своем хите «Я в моменте» отчасти поет о своем диабете. Врачи диагностировали артисту болезнь в пять лет. Он добавил, что его жизнь разделилась на до и после. По словам певца, с тех пор он каждый день понимает, что в любой момент его может не стать.

Джарахов отметил, что идентифицирует себя с диабетом. Певец часто находился в больницах, когда был маленьким. Артист вспомнил, как чувствовал вину в детстве, когда кто-то рядом с ним заболевал. По словам музыканта, он переживал, что кто-то от него заразился.

Также Джарахов признался, что не любит чувства жалости к человеку.

«Оно такое неблагородное. Оно такое принижающее. Я с ним сталкиваюсь всю жизнь. Из-за диабета», — рассказал звезда.

Джарахов известен по юмористическим видеороликам и музыкальным клипам. Он является одним из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». В 2017 году YouTube-канал артиста получил «золотую кнопку», преодолев отметку в миллион подписчиков.

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