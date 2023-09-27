Боня вернет деньги подписчикам платного блога после обвинений в мошенничестве

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила, что вернет деньги недовольным подписчикам ее платного Telegram-канала. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник» со ссылкой на закрытый блог звезды.

Боня уверила, что люди, которые поняли, что «зря пришли», и желают выйти из блога, могут сделать возврат. С теми же, кто решил остаться, блогерша продолжит общение и будет рассказывать со своим пластическим хирургом дальше о ее изменениях.

Боню обвинили в мошенничестве после того, как она отказалась выплачивать деньги подписчикам, которые вступили в закрытый платный Telegram-канал блогерши, чтобы посмотреть на ее фото после пластической операции за 1300 рублей. Телеведущая объяснила это тем, что она не набрала нужного количества подписчиков.

«Думаю никому не нужно объяснять, что такое лицо для каждого из нас, насколько это важная часть каждого человека. Поэтому показывать себя в том виде, в котором даже я смотреть на себя не горю желанием, было бы точно глупо», — отметила телеведущая.

27 сентября сообщалось, что Министерство внутренних дел России начало проверку блогерши Виктории Бони по статье о мошенничестве.

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