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Анита Цой объяснила, почему закручивает соленья в защитном респираторе

Певица Анита Цой призналась, что использует респиратор для защиты глаз от ожогов

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Певица Анита Цой в разговоре с порталом «Утро.Ру» объяснила, почему использует защитный респиратор во время приготовления фирменных солений.

«Это вынужденная мера. Ведь если хоть немного такого перца попадет в глаза, в лучшем случае ждет жжение, в худшем – ожог», — уточнила Цой.

В основном певица делает соленья с добавлением корейской капусты кимчи. В качестве заправки к такому блюду идет острый красный перец, из него нужно аккуратно удалить семена. Цой делает это вручную, поэтому использует респиратор, так как острые ферменты при попадании в глаза могут вызвать сильный ожог. Исполнительница планирует к концу года закатать 30 тысяч солений, чтобы потом продавать их на своем маркетплейсе.

Незадолго до этого Анита Цой в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о своих взаимоотношениях со свекровью Розой. Певица призналась, что много лет назад построила на своем участке дом, где жили ее мама и свекровь. Анита Цой отметила, что для нее важно, чтобы близкий человек находился рядом. Свекровь, по словам артистки, до сих пор является добрым и мудрым советчиком в разных жизненных ситуациях.

Ранее Анна Калашникова пожаловалась на нашествие оккупантов на ее квартиру.

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