Владимир Ильичев назвал SHAMAN большим политическим пиар-проектом

Поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что не согласился бы на совместное сотрудничество с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом Ильичев заявил NEWS.RU.

«С SHAMAN я бы не стал писать. У него уже есть своя риторика, свой словарный запас и фразы, которые летают из песни в песню. И сейчас портить его ауру интеллектуально изысканным слогом, мне кажется, будет нагрузкой для зрителя», — отметил поэт.

Ильичев добавил, что воспринимает Дронова как «большой музыкальный политический пиар-проект».

На днях звезда «Маски» Диана Анкудинова заявила, что SHAMAN популярен из-за падких женщин. По словам девушки, каждая композиция исполнителя ей напоминает «какую-то другую песню». Она добавила, что популярности Дронову добавляет еще и то, что он мужчина, так как женщины — «очень падкий зритель».

21 сентября SHAMAN объяснил, почему они с женой решили «официально расчехлиться» на фоне успеха певца. Он заявил, что об их отношениях с супругой Еленой Мартыновой появилось много сплетен, поэтому они перестали скрывать свои отношения.

Ранее проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену.