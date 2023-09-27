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Певец и бодибилдер Руслан Богатырев назвал три правила успешного похудения

Певец и бодибилдер Богатырев призвал не слушать рекламу о быстром похудении

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Личный архив

Певец и финалист Кубка Москвы по бодибилдингу Руслан Богатырев признался в беседе с mk.ru, что быстрого похудения достичь нельзя.

По словам Богатырева, для качественного результата нужно время, поэтому певец призвал не слушать рекламу и «специалистов», говорящих об обратном.

«Те, кто прошли этот путь, знают, какой ценой достигается каждый сброшенный килограмм, и успешно поддерживают комфортный для себя вес», — заявил исполнитель.

Кроме того, отмечает Богатырев, чтобы похудеть необходимо следить за питанием — убрать все простые углеводы, в том числе и такие, как сахар и мучное.

«Можно оставить немного фруктов, например, один или два зеленых яблока. Я придерживаюсь четырех-пятиразового питания, в основном оно состоит из круп типа гречки, риса и овсянки, белого мяса. Голодать не надо», — подчеркнул певец.

Третьим важным элементом при похудении Богатырев назвал спорт. При этом певец считает, что, помимо занятий в спортзале, нужно еще поддерживать активность в течение всего дня.

«Одним упражнениями сделать плоским живот не получится, хотя многие качают его до изнеможения в надежде на результат и удивляются, почему это не работает. Как показывает практика, проблемная зона худеет в последнюю очередь. Кроме того, учитывайте ваш тип фигуры, физиологию и образ жизни», — подытожил Богатырев.

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