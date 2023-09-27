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Анна Калашникова рассказала о проблемах с жильем в Испании

Певица Анна Калашникова пожаловалась на нашествие оккупантов на ее квартиру

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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и модель Анна Калашникова посетовала в беседе с mk.ru на проблемы с обслуживанием своей недвижимости в Испании.

По словам Калашниковой, сейчас за ее квартирой следит агентство недвижимости, через которое артистка ее покупала. Однако, сказала певица, на протяжении трех лет недвижимость стояла без присмотра, так как ключей от нее ни у кого не было.

«Мы очень боялись нашествия оккупантов. Там с этим серьезная проблема. По испанским законам если они начнут там жить и скажут, что это их единственный кров, ты не имеешь права их выставить, хотя это твоя квартира», — заявила Калашникова.

Певица порадовалась, что смогла передать ключи представителям агентства:

«В Испании же влажно, в квартире может и грибок появиться, да что угодно. Тем более она в пяти минутах от моря. Обязательно нужно проветривать, и теперь есть, кому».

В конце августа Калашникова пожаловалась на высокие цены в Греции. Певица предположила, что во время отдыха у нее развилась вирусная ангина. Она была вынуждена записаться ко врачу, чей прием стоил €120 (около 12 533 рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Певица отметила, что очень расстроилась после посещения врача и захотела поскорее вернуться в Россию.

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