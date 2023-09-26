Шуфутинский ответил на вопрос о состоянии Николаева

Заслуженный артист России и близкий друг Игоря Николаева Михаил Шуфутинский ответил на вопрос о состоянии госпитализированного композитора. Его цитирует 5-tv.ru.

Он заявил, что Николаев скоро выздоровеет, выйдет на связь и сам расскажет новости о своем состоянии.

«Я тоже волнуюсь за здоровье Игоря. Но рассказать вам ничего не могу. Уверен, что Игорь Николаев скоро выздоровеет. Он сильный человек», — сказал Шуфутинский.

Игорь Николаев — один из авторов музыки знаменитого хита Шуфутинского «Третье сентября».

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Накануне кардиолог-терапевт Юрий Серебрянский заявил, что Николаева оставили в больнице, так как исполнителю может потребоваться вторая операция на сердце.

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