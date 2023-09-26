«Задница»: Григорий Лепс о секрете успеха

Народный артист России Григорий Лепс назвал пятую точку секретом успеха. Об этом сообщает «Пятый канал».

Лепс заявил о необходимости сидеть на «заднице» и делать свое дело ради достижения высот.

«Так называется все, что связано в той или иной степени с ростом любого движения, любого направления, любой музыки, любого занятия», — объяснил певец.

Лепс отметил, что главное не останавливаться в своих начинаниях, даже если в них никто не верит. По его словам, достаточного одного года, чтобы человек отстал на пять лет в своем деле. Артист уверен, человек должен делать то, что считает нужным.

«Труд. Только трудиться, только работать — это самое, самое главное. Ну воздастся любому. Если он по-настоящему чего-то хочет добиться, то обязательно добьется. Но для этого, еще раз повторюсь, нужна пятая точка», — поделился музыкант.

Григорий Лепс начал свою карьеру в 1992 году, когда переехал в Москву. Первоначально артист выступал в ресторанах столицы. В 1995-м он выпустил свой первый альбом «Храни Вас Бог». В 1998 году Алла Пугачева пригласила музыканта спеть в «Олимпийском» в «Рождественских встречах». В 2022 году он получил звание народный артист России.

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