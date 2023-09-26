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Даня Милохин о взаимоотношениях с приемными родителями: «Не дали мне семью»

Блогер Даня Милохин признался, что практически не общается с приемной семьей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер Даня Милохин заявил, что не поддерживает постоянное общение со своими приемными родителями. Об этом тиктокер заявил в YouTube-интервью Мадонне Мур.

«Мы иногда переписываемся, когда мне, например, нужны какие-то документы. Но когда они мне пишут типа «Дань, привет. Как дела?», — меня это как будто не цепляет. Мне не станет легче, если я с ними поговорю», — объяснил Милохин.

При этом, по словам блогера, он не хотел бы полностью исключить общение с приемной семьей. Звезда отметил, что когда у него были деньги, то он им помогал. Однако у него нет желания постоянно приезжать к приемным родителям.

«Очень не хочется обижать, честное слово. Большое спасибо за все, что они мне сделали. Потому что если бы они не вытащили меня из детского дома, то все пошло бы совсем по-другому. Но как будто бы они не дали мне семью», — признался тиктокер.

23 сентября приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев пожаловался на «репрессии» со стороны властей Анапы. Он опубликовал видеообращение, в котором признался, что администрация города потребовала снести два дома, принадлежащие Тюленеву и его родителям. Власти города также закрыли магазин семьи, который был единственным источником их дохода.

Ранее бывшая возлюбленная Гришечкина обнародовала его последнее любовное послание.

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