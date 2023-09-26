Даня Милохин обратился к русскому народу

Блогер Даня Милохин признался, что не понимает причины негативного отношения россиян на его приезд в страну. Об этом тиктокер заявил в YouTube-интервью Мадонне Мур.

«Я хочу обратиться к народу русскому, который меня ненавидит, и я не понимаю почему. Я родился в России, я жил в России. Это моя страна. Почему я не могу туда въезжать? Может как-то обсудим», — сказал Милохин.

По словам блогера, он не держит зла на тех, кто высказывался против его приезда. При этом Милохин посоветовал расслабиться тем, кто увидел в его возвращении в Россию угрозу.

«Я же не от лица Америки приехал вас травить. Я приехал снимать тиктоки, участвовать в шоу, любить Юлю и жить жизнь», — подчеркнул он.

Милохин прилетал в Москву 8 сентября 2023-го после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

23 сентября приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев пожаловался на «репрессии» со стороны властей Анапы. Он опубликовал видеообращение, в котором признался, что администрация города потребовала снести два дома, принадлежащие Тюленеву и его родителям. Власти города также закрыли магазин семьи, который был единственным источником их дохода.

Ранее Гуф заблокировал бывшую жену в соцсетях.