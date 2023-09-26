Кардиолог считает, что Игоря Николаева ждет вторая операция на сердце

Кардиолог-терапевт Юрий Серебрянский заявил, что певца и композитора Игоря Николаева оставили в больнице, так как исполнителю может потребоваться вторая операция на сердце. Его слова передает News.ru.

«Изначально врачи могли поставить шунт на те сосуды, которые были больше сужены, но после, в ходе проверки, увидели, что не работают дополнительно и другие сосуды. То есть они не зашли до запредельного сужения, поэтому понадобилась наблюдение и, возможно, вторая операция», — объяснил врач.

По словам Серебрянского, после проведения подобных операций нужно наблюдать за пациентом какое-то время, потому что такого рода хирургическое вмешательство чревато образованием тромбов. При этом врач считает, что Николаев уже в скором времени сможет вернуться к написанию музыки, однако длительные поездки на гастроли певцу придется отложить.

На днях стало известно, что врачи продлили пребывание композитора Игоря Николаева в клинике еще на несколько дней. Врачи также не отпустили Игоря Николаева домой на празднование 13-летия совместной жизни с супругой Юлией Проскуряковой.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

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