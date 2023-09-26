Рэпер Мот о продюсировании: «Забывают, кто их папа»

Рэпер Матвей Мельников, известный под псевдонимом Мот, признался в беседе с «А теперь внимание!», что не хочет заниматься продюсированием.

Мот заявил, что «не дай Бог» станет продюсером. Он считает эту профессию неблагодарной.

«Вкладываешься в ребят, а потом они вырастают и забывают, кто их папа», — объяснил артист.

Мельников начал писать песни в 2006 году. Он сочинял музыку для таких артистов, как Каста и CunninLynguists. В 2011-м рэпер выпустил свой дебютный альбом «Remote». В 2013-м он присоединяется к лейблу «Black Star Inc.». В 2022 году у звезды закончился контракт с компанией. Он покинул лейбл и начал самостоятельно заниматься музыкой.

В сентябре 2023 года стало известно, что певица Клава Кока стала продюсером. Звезда рассказала, что уже сотрудничает с одним артистом. Исполнительница не стала называть имя музыканта, но призналась, что работает с ним на протяжении нескольких месяцев.

Клава Кока начала музыкальную карьеру в 2015-м. В том году она приняла участие в шоу «Главная сцена» и выпустила дебютный альбом «Кусто». Артистка также заключила контракт с лейблом Black Star Inc. В 2016-м певица записала совместный трек с Ольгой Бузовой «Если…».

Ранее стало известно, что Настасья Самбурская не может снять клип из-за нехватки денег.