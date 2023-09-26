Режиссер Владимир Хмельницкий скончался

Советский и украинский режиссер и актер Владимир Хмельницкий ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

Хмельницкий родился в Умани в 1935 году. В 1957 году он закончил экономический факультет ВГИКа, и первое время в кино работал как администратор и редактор. Первым местом работы стала Алма-Атинская киностудия, а затем «Киевнаучфильм» и Киевская студия телевидения.

Его работами стали «Алмазная тропа» (СССР/ФРГ), научно-фантастический сериал «Люди и Дельфины», а также драмы «Белый олень тундры» и «На привязи у взлетной полосы».

Как актер наиболее известен работой в картине «Райские яблочки», которая являлась экранизацией рассказа Марти Ларни «Сократ в Хельсинки».

Ранее ушла из жизни советская актриса Нина Беляева, сыгравшая в «Сказке о царе Салтане».

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.