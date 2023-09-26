Стало известно, с кем встречается Настя Ивлеева

32-летняя Анастасия Ивлеева, известная блогер и телеведущая, начала новые отношения после развода. Об этом сообщает КП. Девушка участвует в нескольких онлайн-проектах, где интегрирует рекламу, и также работает в качестве телеведущей на канале «Пятница!» и снимается в сериалах. По данным последнего рейтинга самых богатых знаменитостей, она зарабатывает 2,7 миллиона долларов в год. Недавно она нашла бойфренда, который не может похвастаться таким достатком, но обладает красивой внешностью и происходит из интеллигентной московской семьи.

Как пишет издание, «столичная тусовка» уже обсуждает роман Ивлеевой с 21-летним Борисом Махмуровым. Борис является студентом Финансового университета при Правительстве РФ. С 2019 года он также работает моделью, участвуя в различных рекламных кампаниях и показах мужской одежды. По оценкам, Анастасия зарабатывает около 20 миллионов рублей в месяц, в то время как ее парень зарабатывает примерно 200 тысяч рублей, что в 100 раз меньше.

Ивлеева также имеет парк дорогих автомобилей в своем загородном особняке, расположенном в элитном подмосковном поселке. Она покупает антиквариат, дорогие вещи и путешествует. По информации КП, в окружении пары ходят слухи, что ведущая выбрала Бориса в качестве отца для своего будущего ребенка. Но пока Ивлеева не собирается делать паузу в карьере.

Махмуров родился в Москве, окончил школу №851 и учится на финансово-экономическом факультете. Он болеет за московский «Спартак» и любит чтение, а также, по слухам, часто навещает подругу в ее загородном доме.

Ивлеева описывает своего мужчину мечты следующим образом: «Я ценю уверенность в себе и хорошее чувство юмора больше всего. Нам должно быть весело вместе. Остальное приложится!».

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