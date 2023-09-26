Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, с кем встречается Настя Ивлеева

Блогер Ивлеева начала встречаться с манекенщиком, зарабатывающим меньшее ее

close
100%
boryamahmurov/_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

32-летняя Анастасия Ивлеева, известная блогер и телеведущая, начала новые отношения после развода. Об этом сообщает КП. Девушка участвует в нескольких онлайн-проектах, где интегрирует рекламу, и также работает в качестве телеведущей на канале «Пятница!» и снимается в сериалах. По данным последнего рейтинга самых богатых знаменитостей, она зарабатывает 2,7 миллиона долларов в год. Недавно она нашла бойфренда, который не может похвастаться таким достатком, но обладает красивой внешностью и происходит из интеллигентной московской семьи.

Как пишет издание, «столичная тусовка» уже обсуждает роман Ивлеевой с 21-летним Борисом Махмуровым. Борис является студентом Финансового университета при Правительстве РФ. С 2019 года он также работает моделью, участвуя в различных рекламных кампаниях и показах мужской одежды. По оценкам, Анастасия зарабатывает около 20 миллионов рублей в месяц, в то время как ее парень зарабатывает примерно 200 тысяч рублей, что в 100 раз меньше.

Ивлеева также имеет парк дорогих автомобилей в своем загородном особняке, расположенном в элитном подмосковном поселке. Она покупает антиквариат, дорогие вещи и путешествует. По информации КП, в окружении пары ходят слухи, что ведущая выбрала Бориса в качестве отца для своего будущего ребенка. Но пока Ивлеева не собирается делать паузу в карьере.

Махмуров родился в Москве, окончил школу №851 и учится на финансово-экономическом факультете. Он болеет за московский «Спартак» и любит чтение, а также, по слухам, часто навещает подругу в ее загородном доме.

Ивлеева описывает своего мужчину мечты следующим образом: «Я ценю уверенность в себе и хорошее чувство юмора больше всего. Нам должно быть весело вместе. Остальное приложится!».

Ранее актриса Юлия Снигирь рассказала, как про нее шутит ее муж Евгений Цыганов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях