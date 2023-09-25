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Бывшая возлюбленная Гришечкина обнародовала его последнее любовное послание

Бывшая возлюбленная Гришечкина показала последнее любовное послание актера

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Бывшая возлюбленная Вячеслава Гришечкина Диана Бичарова обнародовала последнее любовное послание актера. Видеообращение артиста она показала в шоу «Махалов».

Бичарова объяснила, что актер записал ей ролик после расставания. Она начала встречаться с артистом в феврале 2022 года, однако спустя несколько месяцев разорвала отношения ради другого. В ролике артист заявил, что жалеет о расставании. На видео звезда едва сдерживает слезы. Он отметил, что всегда будет помнить экс-возлюбленную.

«У тебя появилась какая-то новая, бурная, правильная, хорошая жизнь. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил тебе, оно принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники и на любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но, как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать», — заявил актер.

По словам Бичаровой, она до сих пор набирает номер телефона Гришечкина, потому что не верит, что его не стало. Женщина призналась, что у нее сохранился денежный талисман от звезды — 50 рублевая купюра с приписанными нулями.

«Он говорит: «У меня есть только 50 рублей, но я нолики подставлю, как будто это пять миллионов. У меня пять миллионов от Вячеслава Гришечкина осталось», — вспомнила Бичарова.

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