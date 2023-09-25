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Жена Хайдарова обратилась в прокуратуру из-за адвоката певицы Славы

Жена Тимура Хайдарова Светлана подала заявление в прокуратуру на адвоката Сенину

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silvashi_officiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова, бизнес-леди Светлана Сильваши подала заявление в прокуратуру на звездного адвоката Елену Сенину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам Сильваши, адвокат певицы Славы Сенина якобы развернула интернет-травлю их семьи, из-за которой на супругов уже подано несправедливое, как они считают, заявление.

Сильваши уверена, что Сенина собирает всех, кто якобы пострадал от операций ее мужа, включая звезд.

Предпринимательница объяснила, что пыталась доказать невиновность мужа в сети, но случайно опубликовала вместе со скриншотом переписки личные данные пациентки, ее лицо и обнаженные фото до и после операции. После этого девушка подала на Светлану заявление в полицию и, утверждает Сильваши, стала вымогать у семьи 2,5 млн рублей.

Прокуратура, полагает Сильваши, должна разобраться в том, насколько оправданно причиняют репутационный вред ее мужу.

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