Юлия Савичева описала состояние после выкидыша словами «высохшая корка лимона»

Певица Юлия Савичева в интервью YouTube-каналу FAMETIME рассказала, как пережила выкидыш от Александра Аршинова.

«Период был страшный, потому что помимо моральной и физической усталости, у нас начались проблемы в семье: нам тяжело было с этим справиться. Были от меня необдуманные и резкие поступки. Я начала еще больше уходить в работу, и это меня больше разрушало. Я была, как корка от лимона высохшая», — вспомнила Савичева.

Она отметила, что в этот момент решила поставить карьеру на паузу и связалась со своим продюсером Максимом Фадеевым. По словам Савичевой, в тот момент ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Звезда рассказала, что Фадеев «отпустил» ее, так как не может запретить ей беременеть и рожать. Савичева призналась, что ей понадобилось полгода для восстановления отношений в семье.

«Полгода понадобилось, чтобы восстановить здоровье, отношения в семье. Когда появилась Аня, конечно же, груз с плеч свалился, мы были безумно счастливые», — резюмировала исполнительница.

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