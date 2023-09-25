Монеточка* рассказала о болезни годовалой дочери

Певица Лиза Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) сообщила в Instragram, что врачи диагностировали ее годовалой дочери Нине коронавирусную инфекцию.

«У Нинуськи нашли ковид. Все, кто с нами виделся в последние дни, понаблюдайте за самочувствием. Может, лучше даже тест сделать», — написала девушка.

Артистка не стала вдаваться в подробности самочувствия ребенка.

В декабре 2020 года она официально стала женой музыканта, саунд-продюсера Виктора Исаева. 25-летняя Монеточка говорила, что беременность была запланирована — супруги долго к этому готовились, проверялись у врачей и принимали назначенные витамины.

В мае 2022 года исполнительница сообщила в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман (признана в РФ иностранным агентом), что ждет девочку, и 17 августа у нее родилась дочь Нина.

Певица вместе с мужем переехала в Литву после начала спецоперации России на Украине. Исполнительница пожалела, что ей пришлось рожать вдали от своих друзей и семьи, изначально она хотела, чтобы первенец появился на свет в Сочи. Однако супруг певицы все время был с ней рядом, Елизавета Гырдымова признавалась, что не справилась бы без его помощи и поддержки.

Ранее певица Наташа Королева возмутилась слухами об уголовных делах сына.