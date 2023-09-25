Юлия Савичева рассказала о разрыве творческих отношений с Максимом Фадеевым

Певица Юлия Савичева в интервью Лауре Джугелии вспомнила, как разорвала трудовой контракт с продюсером Максимом Фадеевым.

«Чувствовала внутри себя шок, обиду, несправедливость. Но я тогда понимала, если мне дается такое испытание, я должна его пройти. Пройти с гордо поднятой головой. Макс много хорошего сделал для меня. Я никогда это не забуду», — подчеркнула Савичева.

Она напомнила, что после окончания контракта ей было запрещено исполнять песни, написанные в сотрудничестве с Фадеевым. Ведущая поинтересовалась, что Савичева думает о слухах о причастности Ольги Серябкиной к ее прекращению работы с Фадеевым. В ответ на это певица заверила, что ее обидчикам все «вернется бумерангом».

«Пускай вся эта история останется на совести людей, которые это делали. Я давно им все простила, отпустила, у меня сейчас все зашибись. Те, кто желал мне зла, чтоб мой проект закрылся, — бумеранг есть бумеранг», — высказалась звезда.

При этом она уточнила, что спустя некоторое время Фадеев все-таки разрешил ей петь свои песни, а также поблагодарил Савичеву за то, что «не была тварью».

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