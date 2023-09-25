Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юлия Савичева рассказала о разрыве творческих отношений с Максимом Фадеевым

Певица Савичева призналась, что была обижена после разрыва контракта с Фадеевым

close
100%
Личный архив

Певица Юлия Савичева в интервью Лауре Джугелии вспомнила, как разорвала трудовой контракт с продюсером Максимом Фадеевым.

«Чувствовала внутри себя шок, обиду, несправедливость. Но я тогда понимала, если мне дается такое испытание, я должна его пройти. Пройти с гордо поднятой головой. Макс много хорошего сделал для меня. Я никогда это не забуду», — подчеркнула Савичева.

Она напомнила, что после окончания контракта ей было запрещено исполнять песни, написанные в сотрудничестве с Фадеевым. Ведущая поинтересовалась, что Савичева думает о слухах о причастности Ольги Серябкиной к ее прекращению работы с Фадеевым. В ответ на это певица заверила, что ее обидчикам все «вернется бумерангом».

«Пускай вся эта история останется на совести людей, которые это делали. Я давно им все простила, отпустила, у меня сейчас все зашибись. Те, кто желал мне зла, чтоб мой проект закрылся, — бумеранг есть бумеранг», — высказалась звезда.

При этом она уточнила, что спустя некоторое время Фадеев все-таки разрешил ей петь свои песни, а также поблагодарил Савичеву за то, что «не была тварью».

Ранее Роберт Де Ниро отказался сыграть таксиста в рекламной кампании Uber.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях