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Роберт Де Ниро не будет повторять роль «таксиста» в рекламной кампании Uber

Роберт Де Ниро отказался сыграть таксиста в рекламной кампании Uber

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Chris Pizzello/Invision/AP

Культовый актер Роберт Де Ниро будет участвовать в рекламной кампании Uber UK, но она не будет связана с его запоминающейся ролью таксиста. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Ранее британский таблоид The ​​Sun сообщил, что оскароносный актер выведет в коммерческое пространство одну из своих самых запоминающихся ролей, Трэвиса Бикла. В рекламе якобы было показано, как актер произносит знаменитую фразу: «Ты говоришь со мной?»

Представитель актера Стэн Розенфилд заявил, что «реклама Де Ниро для Uber не имеет ничего общего с его персонажем «Таксиста».

Рекламный ролик в настоящее время снимается в Лондоне, а ее запуск запланирован на конец этого года.

Новость о том, что Де Ниро, возможно, может повторить свою роль таксиста для рекламы Uber, привлекла внимание сценариста фильма, который критически отреагировал на него в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ой», — написал Шредер в сообщении. — Почему Боб сделал это, я не понимаю. Но я этого не видел. Если мне повезет, то я никогда этого не увижу».

«Таксист» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1976 года, а также четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль второго плана.

В психологическом триллере Мартина Скорсезе о таксисте и его ухудшающемся психическом состоянии также снимались Джоди Фостер, Сибилл Шеперд, Харви Кейтель, Питер Бойл, Леонард Харрис и Альберт Брукс.

В последние годы Uber привлекал к рекламе Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Кулидж, Тревора Ноа, Сару Сильверман и Николаса Брауна.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.

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