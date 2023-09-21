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Продюсер «Неудержимых 4» рассказал о планах снимать пятый фильм

Продюсер «Неудержимых» Лернер заявил, что от зрителей зависит будущее франшизы

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Campbell Grobman Films

Продюсеры кинофраншизы «Неудержимые» Ярив Лернер признался в беседе с «Бюллетенем кинопрокатчика», что не исключает съемки пятого фильма.

«От зрителей зависит, будем ли мы снимать пятый фильм. Мы любим «Неудержимых», это огромное удовольствие — собирать таких актеров и снимать боевик. На съемках все получают удовольствие», — отметил он.

Он также заявил, что каждый новый член команды «Неудержимых» (актер Энди Гарсиа, актриса Меган Фокс и рэпер 50 Cent) привнес в картину свой «неожиданный элемент».

«Особенно интересен путь Джейсона [Стейтема], который вновь вернулся к «Неудержимым». Так что старые герои плюс новые герои — своя перчинка есть у каждого», — подчеркнул продюсер.

В российский прокат картина выйдет 21 сентября. Режиссерское кресло занял Скотт Во. В каст вошли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр, а также 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джа, Ико Уайс и Энди Гарсиа.

Фильм расскажет о том, как новая миссия команды Неудержимых потерпела крах и несет потери. Барни Росс ( Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Стейтем) отстранен от операций. Происходит набор в команду новых бойцов, которых отправляют возмещать ущерб. Но они терпят поражение и попадают в плен. Ли Кристмасу предстоит в одиночку пробраться в логово противника, освободить пленников и предотвратить глобальную катастрофу.

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