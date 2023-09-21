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Вернувшегося с СВО участника «Дома-2» обокрали на два миллиона

В Москве обокрали вернувшегося с СВО участника «Дома-2» Барышева

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baryshev_n/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участника реалити-шоу «Дом-2» Никиту Барышева, недавно приехавшего в отпуск с СВО, обокрали на два миллиона рублей в ночном клубе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

26-летний Барышев получил повестку во время мобилизации в рамках спецоперации России на Украине в сентябре 2022 года и уже приезжал в отпуск в Москву.

Новый отпуск Барышев взял по трагическому поводу. После решения семейных вопросов он отправился в клуб «Эгоистка», после чего недосчитался 1,876 млн рублей боевых выплат на карте.

Обнаружилось, что все деньги ушли несколькими переводами на разные счета. Барышев обратился в полицию.

В начале сентября воры взломали квартиру народной артистки России Юлии Рутберг и вынесли оттуда 2 миллиона рублей и €7 тысяч. Известно, что злоумышленники вскрыли замок квартиры актрисы, которая находится на Смоленской-Сенной площади в Москве.

Ранее Ансамбль Александрова перед концертом в КНДР срочно выучил корейские песни.

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