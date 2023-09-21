Певец Игорь Николаев пришел в себя после операции на сердце. Об этом сообщает «Лента».

После хирургического вмешательства певцу предстоит двухнедельная реабилитация. Как уточняют в издании, сейчас Николаев уже шутит с персоналом больницы.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Как отмечал источник, у артиста якобы нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Также сообщалось, что артист находится в сознании, однако в палату не пускают даже самых близких родственников, а врачи прописали звезде седативные препараты. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября

перевели в стационар.

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