Актер Дмитрий Певцов рассказал, когда появятся фильмы об СВО

Артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил о необходимости фильмов о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ХАН.

Певцов уточнил, что картины об СВО появятся тогда, когда в обществе пройдет переосмысление происходящего. Он отметил, что киноработы о Великой Отечественной войне появились только через 10-15 лет после ее окончания.

«Самые лучшие фильмы. Нужно осмысление. Нужно время. Нужны люди, которые увидят это с высоты птичьего полета, так сказать. И эти фильмы обязательно будут», — заявил артист.

В июне Певцов выразил мнение, что в современном кино нет гениальных артистов, так как российские актеры в основном увлечены самолюбованием, а не профессией. Он заявил, что пока не видит среди современных звезд «будущих Евгения Леонова, Анатолия Папанова, Инну Чурикову».

Певцов убежден: для того, чтобы стать гениальным артистом, нужно любить не только себя и свое творчество, но и фанатов, коллег, а также «Родину свою и мир». По мнению депутата, зрители это чувствуют и начинают ценить знаменитость не только как артиста, но и как личность.

Ранее Чурикова рассказала о запрете слова «лох» на телевидении.