Чурикова рассказала о запрете слова «лох» на телевидении

Телеведущая Яна Чурикова призналась в подкасте комика Сергея Мезенцева, что в дневное время вещания телеканала MTV было запрещено произносить слово «лох».

Чурикова объяснила, что после принятия закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», появился определенный набор слов, который нельзя было произносить в эфире до 23:00. Также попал под запрет показ табачных изделий и сексуальных сцен. По словам звезды, когда она уже работала главой телеканала, они очень серьезно подходили к соблюдению этих требований.

«Мы очень сильно на эту тему парились. На тему возрастных маркировок. Чтобы у нас после 23:00. И то, какие-то вещи мы там блюрили. Я про себя думаю: «Это что? Простите, я чем руковожу? Это MTV? Это мы? Мы — молодые и дерзкие, которые показывали это все?» — вспомнила телеведущая.

Чурикова отметила, что так было не всегда. В 90-х на канале зритель мог услышать брань даже в дневном эфире.

«Степень свободы визуального ряда была тоже запредельная. Что мы там только ни показывали в эфире, каких только клипов у нас ни было: с демонстрацией сразу вообще всего и в дневное время», — поделилась телеведущая.

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