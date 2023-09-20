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Приемный отец Милохина рассказал о травле блогера в России

Приемный отец Милохина заявил, что сын побоится прилетать в Россию из-за травли

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Пресс-служба Premier

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий заявил в беседе с kp.ru, что блогер мог бы приехать в Россию, чтобы пройти медкомиссию для военкомата.

При этом, считает Дмитрий, после обрушившейся на тиктокера травли Милохин «просто побоится прилетать».

«Он же пытается показаться, приехал — сразу начали травлю. Полно людей, которые действительно наговорили «всего подряд», но их не трогают. Даня ничего не говорил противозаконного», — посетовал он.

Дмитрий отметил, что блогера просто выставляют крайним:

«Надо же понимать, как устроен шоу-бизнес. Даня ногти красил не по собственной инициативе — и яркая внешность, и определенные эпатажные поступки были согласованы с продюсером, прописаны в контракте. Пару лет назад было нормальным приглашать его на экономический форум с накрашенными ногтями, а теперь за это же его травят...»

8 сентября 2023-го Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

19 сентября сообщалось, что Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. По данным онлайн-базы МВД России, блогер не находится в федеральном розыске. При этом представители учреждения отметили, что не располагают никакой информацией о розыске блогера.

Ранее Ксения Собчак оценила возможность романа с популярным YouTube-блогером.

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