Сергей Жуков появится в «Простоквашино»

Певец и фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков получил камео в пятом сезоне мультсериала «Простоквашино». Об этом пишет РИА Новости.

«В онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале «Мультиландия» 25 сентября состоится премьера пятого сезона «Простоквашино», в котором зрители впервые услышат «Гимн Простоквашино» и даже увидят его автора – популярного певца и композитора Сергея Жукова, который появится в сериале в качестве камео», — заявили в Союзмультфильме.

Сам певец признается, что участие в популярном мультсериале стало для него знаковым событием. Исполнитель отметил, что благодаря сотрудничеству с киностудией у него появилась возможность вернуться в детство и подарить фанатам «Простоквашино» незабываемые ощущения от просмотра ленты. В производстве нового сезона также принял участие и сын Жукова по имени Энджел — он озвучит Дядю Федора.

В начале июля «Союзмультфильм и «Звук» выпустили альбом «Музыкальный клад» с песнями из мультсериала «Простоквашино». В цифровой альбом вошли 7 песен из сериала, включая «Песню друзей из Простоквашино», «В небе синем кружится...» и другие композиции.

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