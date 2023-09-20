Инстасамка была приятно удивлена молодыми музыкантами на съемках вокального шоу талантов

Певица Инстасамка призналась, что была приятно удивлена молодыми исполнителями, которые решились показать свои треки на вокальном шоу «Залетай в тренды». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе проекта.

«Я была приятно удивлена, потому что думала, что на шоу такого формата все приходят кринжануть, повеселиться и ничего серьезного я там не услышу, буду сидеть и говорить: «Нет, нет, нет, нет, нет». Но ребята пришли действительно талантливые, меня это очень удивило и порадовало, и я уверена, что в каждом из них точно есть потенциал развиваться дальше, быть звездой», — подчеркнула Инстасамка.

Другой член жюри, певица Люся Чеботина отметила, что наставники по большей части не критикуют участников, а стараются дать им ценные советы, которые помогут артистам продвинуться в творческом плане. По словам исполнительницы, жюри шоу не ищут исключительно «классных вокалистов». Звезды отбирают себе в команды тех участников, которые могут стать популярными — попасть в тренды. А для этого, по мнению Чеботиной, вовсе не обязательно хорошо петь.

Второй сезон вокального конкурса появится на платформе VK Видео 22 сентября. Ставить конкурсантам «лайки» из кресел жюри будут Сергей Жуков, Инстасамка и Люся Чеботина.

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