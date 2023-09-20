Филипп Киркоров показал левую руку после обвинений Славы во лжи

Певец Филипп Киркоров в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответил на вызов певицы Славы и показал на камеру левую руку, на которой не было видно никаких бинтов.

«Что у меня с рукой? Действительно красиво! Это божественно красиво! Ну и что у меня с рукой?» — воскликнул Киркоров.

На видео музыкант ехал в машине с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и его супругой Светланой Сильваши. Медик подшутил над словами Славы, заявив, что ампутировал Киркорову левую руку, в то время как пришили ее другие врачи. Певец показал мышцы на левой руке и подчеркнул, что доволен работой Хайдарова.

Недавно Слава намекнула, что Киркоров не очень честен, когда рассказывает о своих результатах пластики. Звезда обратилась к коллеге, призвав его публично показать левую руку. Певица заявила, что Киркоров не ходит на перевязки к Хайдарову. Артистка не стала раскрывать, какого врача певец посещает.

22 июля Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Ее поддержали Любовь Успенская и еще 52 девушки, ставшие жертвами пластики специалиста.

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