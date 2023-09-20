Певица Слава обвинила Киркорова в обмане

Певица Слава призналась в Instragram, что не понимает, почему ее коллега Филипп Киркоров поддерживает пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Слава намекнула, что Киркоров не очень честен, когда рассказывает о своих результатах пластики. Звезда обратилась к коллеге, призвав его публично показать левую руку. Певица заявила, что Киркоров не ходит на перевязки к Хайдарову. Артистка не стала раскрывать, какого врача певец посещает.

«Я знаю это 100%. Я не буду говорить, к какому врачу он ходит (на перевязки). Меня попросили не говорить об этом», — поделилась исполнительница.

По словам Славы, у Киркорова очень большие проблемы с рукой. Артистка предположила, что коллега может быть в доле с Хайдаровым.

«Филиппа как артиста я, если честно, очень люблю. Но как человек он оказался, ну, не туда его куда-то ангелы повели, если они вообще с ним рядом. Скорее всего, там другие. Нечисть, скорее всего», — отметила певица.

22 июля Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Ее поддержали Любовь Успенская и еще 52 девушки, ставшие жертвами пластики специалиста. Киркоров, который тоже делал хирургическое вмешательство у Хайдарова, встал на его защиту.

Ранее дочь певицы Славы пожаловалась на ложь Хайдарова.