Роскомнадзор обнаружил в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма

Роскомнадзор обратился к владельцам российских аудиовизуальных сервисов (АВС) с требованием удалить фильм «Айта», который является самым успешным якутским фильмом, поскольку в нем, по мнению ведомства, присутствует пропаганда национализма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что в фильме «Айта» выявлена деструктивная информация, которая противоречит принципам единства народов России. В фильме, как считают чиновники, демонстрируется неравенство между персонажами разных национальностей, где положительные черты одной нации противопоставлены явно негативным чертам персонажей другой нации.

РКН заявил, что распространение такой информации через аудиовизуальные сервисы недопустимо, и владельцам АВС были направлены требования о необходимости устранения нарушений.

РБК обратился с запросом в Роскомнадзор, а также в пресс-службы таких сервисов, как Okko, «Иви» и «Кинопоиск». Топ-менеджеры двух крупных видеосервисов, получивших соответствующие уведомления от регулятора, сообщили, что уже удалили фильм из своих библиотек.

Сюжет фильма «Айта» сосредоточен на истории старшеклассницы Айты, дочери охотничьего инспектора Айаала, которая пытается покончить с собой после вечеринки со своими одноклассниками. В ее кармане мать находит записку «Афоня, я тебя ненавижу!». Единственным человеком с таким именем в поселке является русский полицейский, который подвозил ее домой накануне. Ситуация обостряется после того, как Айта уходит из жизни в больнице, и становится известно, что она была беременна.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».