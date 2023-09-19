Садальский жестко ответил критикам нового памятника Галины Волчек

Российский актер Станислав Садальский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что он в восторге от нового памятника режиссеру Галине Волчек, который открыли на Новодевичьем кладбище в Москве взамен предыдущего. Артист также заявил, что на людей, которым новый памятник не понравился, равняться не стоит.

«Пускай пишут, пускай. Мне учителя говорили: «Как бы замечательный артист не играл, каких бы высот не достиг, обязательно будет сидеть в зале человек, который скажет «говно», на таких равняться не надо. Кошке неинтересно, что про нее думают мыши, но это с возрастом приходит. Когда Эйфелеву башню построили, сказали, что хуже произведения нет, теперь-то гордятся. Я в восторге от памятника, очень точная рука и замечательный просто. Я восхищен этим памятником и очень, и наивность, и все передали. Я в бешеном восторге от памятника. Самое главное, что можно просто присесть и с ней сфотографироваться. Вот это, это самое интересное. И хорошо, что после смерти, что говорят об этом. И мне это тоже нравится», — сказал он.

Об установке нового памятника актрисе, режиссеру и основательнице театра «Современник» Галине Волчек накануне сообщила газета «Московский комсомолец». Позже актер Станислав Садальский сообщил в своих соцсетях, что автор новой скульптуры Олег Ершов, а автор идеи — театральный художник Александр Боровский.

Галину Волчек похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища в декабре 2019 года. После установки памятника актеры Станислав Садальский и Яна Поплавская раскритиковали монумент.

«Как же надо не любить Галину Борисовну, да что там не любить — ненавидеть, чтобы согласиться на могиле ее установить такое! Посмотрите: над губой бородавки какие-то, откуда-то сама по себе вылезает рука с сигаретой...» — говорила журналистам артистка «Современника», пожелавшая остаться анонимной.

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