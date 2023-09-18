В Москве и Петербурге пройдет крупнейший кавер-фестиваль России

В Санкт-Петербурге и Москве пройдет крупнейший кавер-фестиваль России «Кавердром». Об этом сообщает savshow.ru.

Фестиваль состоится 7 декабря в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге и 9-го — на сцене VK Stadium в Москве. На нем выступит трибьют-группа AC/DC EASY DIZZY, которая получила статус единственного официального трибьюта в России от самого коллектива. Также сербские трибьютеры Cactus Jack исполнят песни британской рок-группы Deep Purple.

В 2003 году Cactus Jack открывал концерт Deep Purple в Белграде. Они также гастролировали в Хорватии, Румынии, Чехии, Боснии, Словении и Сербии.

На мероприятии «Кавердром» трибьют-проект Metallica Motorbreath споет композиции американской метал-группы, а коллектив из Латинской Америки Seattle Supersonics выступит с песнями Nirvana.

14 сентября в Москве отменили концерт группы «Ленинград». Выступление должно было состояться 16 сентября в спортивном комплексе «Лужники». По словам представителей «Ленинграда», концерт отменен организатором ООО «АРТЛАЙФ» со ссылкой на независящие от него причины.

Ранее Шнуров извинился за отмену концерта «Ленинграда» в Москве.