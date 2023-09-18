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Матери Виктории Бони стало плохо из-за слухов об «изуродованном» лице блогерши

Блогерша Виктория Боня опровергла, что ее изуродовала пластика

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогерша Виктория Боня пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на ухудшение самочувствия матери.

По словам Бони, матери стало плохо из-за слухов о результатах ее пластики. У женщины упало давление и появились проблемы с сердцем после того, как она прочла, что ее дочь якобы изуродовали. Телеведущая попросила представителей СМИ не распространять подобную «чушь» в массы.

«Я понимаю, что нам нужно делать новости. Но не забывайте, что все эти новости читают наши родители! У меня будет шикарный результат, когда пройдет нужное время!» — заявила звезда.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей – блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

После хирургического вмешательства поклонники заподозрили ринопластику у Бони. Многим фанатам показалось, что звезда уменьшила себе нос. Некоторые даже сравнили ее с певцом Майклом Джексоном. Однако пластический хирург Арташес Айрапетян уверил, что Боня не делала ринопластику.

Ранее Виктория Боня рассказала, на кого стала похожа после пластики.

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