Гребенщиков объяснил, почему не выступает на Украине

Лидер группы «Аквариум», российский рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с Financial Times рассказал, почему не выступает на Украине.

По словам Гребенщикова, он получает много хейтерских писем от украинцев со словами о том, что хороший русский — это неживой русский.

«Сейчас страна, в которой я родился, и страна, которую я люблю, находится в очень печальном, трагическом положении. Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказаться», — сказал он, добавив, что хотел бы помочь не только украинцам, но и русским.

В июне Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

В одном из интервью в прошлом году он заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия российской армии в ходе спецоперации. После начала спецоперации России на Украине музыкант переехал в Великобританию.

Ранее рок-музыкант Валерий Кипелов спел участникам спецоперации.